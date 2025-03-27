Ankette Kemal Kılıçdaroğlu Sürprizi Yaşandı

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

Areda Survey, 21-23 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde kapsamlı bir anket gerçekleştirdi. Bu araştırmada katılımcılara “CHP Genel Başkanı kim olmalı?” sorusunu yöneltti. Sonuçlar, CHP’nin gelecekteki liderlik tercihlerine ışık tutuyor.

ANKET SONUÇLARI

Ankete katılanlar arasında Murat Karayalçın yüzde 1,4 oy alırken, Ali Mahir Başarır yüzde 2,2 oranında destek gördü. Bu rakamlar, CHP içindeki potansiyel lider adaylarının kamuoyunda ne denli tanındığını ve desteklendiğini gösteriyor.