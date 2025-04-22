Ankutsan, Çocuklar İçin Sıcak Pizzalar Sunuyor

ANKUTSAN’IN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Ankutsan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “Renkli Kutular, Mutlu Çocuklar” adı altında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Şirket, Hatay’ın Antakya ilçesindeki Suvatlı Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik eğlenceli aktiviteler ve geri dönüşüm temalı etkinlikler düzenleyerek onlara unutulmaz bir gün yaşattı. Projenin amacı, kısıtlı imkanlara sahip köy okullarındaki çocuklara yeni deneyimler sunmak ve onlara pizza sevgisini tanıtmaktı.

ETKİNLİK VE AKTİVİTELER

Bu özel gün kapsamında Ankutsan, yerel işbirlikleriyle çocuklara sıcak pizzalar ikram etti. Etkinlikte, çocuklara özel tasarlanmış boyanabilir pizza kutuları ve boya setleri dağıtıldı. Bu aktiviteler sayesinde, çocuklar hem yaratıcılıklarını sergiledi hem de geri dönüşümle ilgili temel bilgileri öğrendi. Geri dönüşüm farkındalığına yönelik eğitimler, oyunlar ve görsellerle desteklendi. Ayrıca palyaço gösterileri ve dans aktiviteleri ile eğlence dolu dakikalar yaşandı.

YONETİM KURULU BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Ankutsan Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi, bu tür projelerle sadece ambalaj değil, topluma umut ve mutluluk taşıdıklarını vurguladı. Sadece ambalaj üretmekle kalmadıklarını, aynı zamanda çocukların hayal gücü ile toplumsal bilince dokunan projeler de gerçekleştirdiklerini belirten Kesgi, “Bu özel günde, Suvatlı Köyü’ndeki çocuklarla birlikte hem bayram coşkusunu hem de geri dönüşüm bilincini paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Kutularımızla sadece ürün değil, sevgi ve umut taşıyan köprüler kurmayı hedefliyoruz.” dedi.