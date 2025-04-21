“Anlaşma Bu Hafta Olabilir.”

PAKALYA TÖRENİ VE AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlenen Paskalya töreninde, ABD Başkanı Trump önemli açıklamalarda bulundu. Tören kapsamında, Rusya-Ukrayna süreci ve İran ile yürütülen müzakerelere dair bilgiler paylaşıldı.

ANLAŞMA İHTİMALİ ARTIYOR

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bu hafta bir anlaşma sağlanması olasılığıyla ilgili soruya “Evet var. Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.” yanıtını verdi. Ayrıca, İran ile yürütülen müzakerelerde oldukça olumlu ilerlemeler kaydettiklerini “İran’la çok iyi görüşmeler yaptık.” sözleriyle ifade etti.

HIZLA ANLAŞMA SAĞLAMAK İSTİYORUZ

ABD Başkanı, ülkedeki ekonomik durumun iyi olduğunu belirterek Avrupa Birliği (AB) ile gümrük tarifeleri konusundaki anlaşmanın mümkün olduğuna dikkat çekti. “Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız.” diyerek, 18 Nisan’da hem Rusya hem de Ukrayna’ya seslenmişti. “Bunu hızlı bir şekilde halletmek istiyoruz. Spesifik bir gün sayısı yok ama hızlıca bu savaşın bittiğini görmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

İRAN’LA GÖRÜŞMELER VE NÜKLEER SORUN

Trump, İran ile doğrudan müzakerelere dair net bir tutum sergileyerek “Ben, İran’ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım.” ifadelerini kullandı. İran’ın nükleer silaha sahip olmasının ciddi tehlikeleri beraberinde getireceğini vurgulayarak, “Eğer nükleer silaha sahip olurlarsa, hepiniz çok mutsuz olacaksınız ve hayatınız büyük bir tehlike altında olacak.” uyarısında bulundu.