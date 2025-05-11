Anlaşma Konusunda Ciddiyiz

ORTA DOĞU’DA TANSİYON YÜKSEK

Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdüren ABD’den, Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu turu öncesi daha ılımlı mesajlar geldi. Trump, Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini belirttikten sonra İran tarafında da bir açıklama yapıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, ABD ile nükleer görüşmelere dair önemli açıklamalar yaptı.

İRAN NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE DEĞİL

Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve olmayacağını ifade ederek, “Rehber’in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) fetvasına göre nükleer silah üretmeye yönelik her türlü eylem yasaktır. Elbette İran’ın tüm nükleer tesislerinden vazgeçilmesi yönündeki tartışma da bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Barışçıl nükleer faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

BARIŞ İSTEDİĞİMİZ İÇİN MÜZAKERE EDİYORUZ

“Müzakereler ve bir anlaşma arayışı konusunda ciddiyiz” diyen Pezeşkiyan, “Barış istediğimiz için müzakere ediyoruz. Biz bölgede barış ve güvenlik arayan bir ülkeyiz. Bölge ülkelerinin kardeş olduğuna, barış ve uyum içinde birlikte yaşadığına inanıyoruz ve dünyanın diğer ucundan birinin gelip bizim için bir şeyler yapmasına gerek yok. Bölgede güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmaya çalışan Siyonist rejimdir (İsrail)” ifadeleriyle durumu özetledi.