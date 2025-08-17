Anma Etkinliği Düzenlendi, Unutmadık

DEPREM ANI VE ANMA ETKİNLİĞİ

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için depremin merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Deprem Anıtı önünde bir anma etkinliği yapıldı. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte anıta çelenk bırakıldı ve hayatını kaybedenler için dualar edildi. 17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de Gölcük’te meydana gelen ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi’nde 17 bin 480 kişi yaşamını yitirmiş, 43 bin 953 kişi yaralanmıştı. Depremin 26. yıl dönümünde, Gölcük Kavaklı Sahili’ndeki Deprem Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Etkinlik, depremin yaşandığı saatte, 03.02’de saygı duruşuyla başladı ve Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer anıta çelenk bıraktı. Hayatını kaybedenler için okunan dualar sırasında duygusal anlar yaşandı.

KENTSAL DÖNÜŞÜM VE GÜVENLİ GELECEK

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Marmara Depreminin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “1999 depremine kadar depremin bu derece yıkıcı olduğunun ne Gölcük olarak farkındaydık ne de Türkiye olarak farkındaydık. Deprem sonrasında alınması gereken önlemlerden ziyade öncesine yönelik tedbirlerin neler olduğu gündem oldu. Kentsel dönüşüm kavramı Türkiye’nin gündemine girdi” dedi. Ayrıca, 2023 yılında meydana gelen 6 Şubat Depremi’nden önce Gölcük merkezde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandığını ifade eden Sezer, bu çalışmaların gelecek yıl tamamlanacağını ve vatandaşların güvenli bir şekilde oturabileceği noktaya ulaşacaklarını belirtti. Çalışmalar kapsamında, 36 dönümlük bir alanın yanı sıra 2 katı yerin altında otoparkı olan alanın tamamlanması da hedefleniyor. Şehirden yönetmeliklerde önemli değişiklikler olduğunu ekledi.