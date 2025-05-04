Anma Töreni AKM’de Gerçekleşti

ANMA TÖRENİNİN DÜZENLENMESİ

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni gerçekleştirildi. 18 gündür kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen Önder, dün vefat etti. Tabutu, AKM’daki sahneye alkışlarla taşındı. Türk bayrağına sarılı tabutun önüne Önder’in fotoğrafı ve çiçekler kondu. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreni saygı duruşuyla başladı. Kapasite nedeniyle salona alınamayan kalabalık, törenin yapıldığı AKM’nin önünde bekledi. Tören, Önder’in konuşmalarının yer aldığı video gösterimiyle sürdü.

CEREN ÖNDER KANDEMİR’İN DUYGULU KONUŞMASI

Törende konuşma yapan Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, babasıyla tek bir kişi gibi olduklarını ifade ederek, her yazdığı yazıyı ona okuduğunu söyledi. Babası için yazdığı mektubu da okuyan Kandemir, “Şimdi öfkelenmek istiyorum, ‘İki hafta sonra barış protokolü imzalanacak, sonra rahatız. Ameliyat olacağım. İki haftada ne olacak?’ demene kızmak istiyorum.” dedi. Ayrıca, babasının tutmadığı hiçbir sözü olmadığını vurgulayarak, “Barışı görmek istiyordun. Çocukların yetim kalması kalbini parçalıyordu.” şeklinde konuştu.

ALI ÖNDER’İN ANILARI

Önder’in kardeşi Ali Önder de 2011 yılında ağabeyinin siyasete katılma isteğini anlattı. O dönemde, “Bu ülkede bu kanın, acının durması gerekiyor. Hiçbir malım mülküm yok, Ceren’e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum.” ifadeleriyle siyaset sahnesine adım attığını belirtti. Önder’in hayallerinin barış olduğunu vurgulayan Ali Önder, “Bunun bir şekilde vücut bulacağına, hayata geçeceğine inancım sonsuz.” dedi.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI HATİMOĞULLARI’NDAN MESAJLAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Önder hastanedeyken herkesin bir şifa nöbetinde olduğunu dile getirdi ve sağlık emekçilerine teşekkür etti. Hatimoğulları, “Sen ne olursa olsun bu topraklarda barışı zorladın.” diye belirtti. Önder’in hastalığının toplumda büyük birleştirici rol üstlendiğini vurgulayan Hatimoğulları, barış tohumlarını fidelere dönüştüreceklerini ekledi.

TUNCER BAKIRHAN’DAN BARIŞ VURGUSU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 18 gün boyunca yapılan dualara bizzat şahit olduğunu anlattı. Önder’in barış mücadelesinin bir simgesi haline geldiğini belirten Bakırhan, “Umuyorum hep birlikte, o yarım bıraktı ama bizim başarıya ulaştıracağımız barışı bir gün mutlaka bu topraklara getireceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

PERVİN BULDAN’IN VAATLERİ

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Önder’in yoldaşı olduğunu dile getirerek, “18 gün boyunca hastanede yoğun bakım katında yaralı yüreğinle yattın ama ne oldu biliyor musun Sırrı? Sen toplumsal barışı sağladın.” şeklinde konuştu. Buldan, “Bize bıraktığın emaneti gerçekleştireceğiz.” diyerek, hayallerinin peşinden gitme sözü verdi.

EN SON DAKİKALAR VE TÖRENİN KAPANIŞI

Törene birçok siyasi isim, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Önder’in kızı, babasının en sevdiği türkü olan Neşet Ertaş’tan “Allı Turnam”ı salondakilere dinletti. Ayrıca, İmralı’da bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın Önder için gönderdiği mesaj da okundu. Tören, Önder’in naaşının alkış ve zılgıtlar eşliğinde cenaze aracına götürülmesiyle sona erdi.