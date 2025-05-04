Anma Töreni Başladı, Kalp Vefatı

TÖRENİN BAŞLANGICI

Tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni gerçekleştirildi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür hastanede tedavi gören Önder, dün hayata gözlerini yumdu. Onun tabutu, AKM sahnesine alkışlarla taşındı. Türk bayrağına sarılı tabutun önüne, Önder’in fotoğrafı ve çiçekler konuldu.

Yoğun katılımın gözlemlendiği cenaze töreni, saygı duruşuyla başladı. Kapasite nedeniylesalona alınamayan bazı katılımcılar, AKM çevresinde bekleyerek törene katıldılar. Törende, Önder’in konuşmalarının yer aldığı bir video da gösterildi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti’li Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan gibi isimler katıldı. Ayrıca çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, sanatçılar ve vatandaşlar da cenaze törenine yer aldılar. Tören, Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir başta olmak üzere katılımcıların yaptığı konuşmalarla devam ediyor.