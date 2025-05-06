Anma Töreni Düzenlendi Millî Cimnastikçi Murat Canbaş İçin

MURAT CANBAŞ İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bolu’da, 6 Mayıs 1994’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Milli Cimnastikçi Murat Canbaş anısına bir anma töreni gerçekleştirildi. Genç yaşta cimnastik kariyerine başlayan ve 1 dünya, 1 Avrupa, 5 Balkan ve 11 Türkiye şampiyonluğu kazanan Canbaş, 19 yaşında geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Vefatının 31. yıl dönümünde Bolu Şehitler Mezarlığı’nda düzenlenen törene, Canbaş’ın ailesi ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Gencer Özdemir, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MURAT CANBAŞ’IN BAŞARILARI ANILDI

Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, merhum Canbaş’ın ablası Emine Canbaş, Milli Cimnastikçi’nin başarı dolu spor kariyerini anlattı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de konuşmasında “Murat Canbaş gibi bir karakterin, şahsiyetin 31 yıl sonra dahi olsa bu kadar saygıyla, rahmetle, minnetle ve gururla anılması, hepimiz için, Bolu için, Türkiye için, Federasyon için, cimnastik ailesi için ve bütün dünya cimnastik ailesi için büyük bir kazanımdır. Murat abimizi, yaptığımız dualar kadar, elde ettiğimiz başarılarla, aldığımız madalyalarla, göndere çektiğimiz şanlı bayrağımızla, bütün dünya uluslarına dinlettiğimiz İstiklal Marşı’mızla inşallah bir kez daha gururlandıracağız” diyerek duyduğu saygıyı ifade etti.

DUALARLA ANILDI

Törenin devamında okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından Canbaş’ın mezarına karanfil bırakıldı. Bu anlamlı tören, Canbaş’ın cimnastik alanındaki önemli yerini bir kez daha hatırlattı.