Anne Adayları İçin Gebe Okulu Deneyimi

Gebelik Sürecinde Destek Oluyor

Düzce’de anne adaylarının gebelik süreçlerini bilinçli bir biçimde izlemelerine olanak tanıyan ve doğum süreçlerini rahat bir şekilde planlamalarına yardımcı olan Gebe Okulu projesi, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Ülke genelinde birçok şehirde uygulanan bu proje, Düzce’de de anne adayları için vazgeçilmez bir adres haline geldi. Merkez, gebelik öncesi, doğuma hazırlık, doğum, doğum sonrası ve emzirme konularında detaylı eğitimler sunuyor. Ayrıca anne adaylarına hem teorik hem de pratik destek sağlıyor.

Anne Adaylarının Deneyimleri

Düzce’deki Gebe Okulu sayesinde sağlıklı bir doğum süreci geçirdiğini ifade eden 37 yaşındaki Öznur Alioğlu, “37 yaşında ilk doğumumu gerçekleştirdim. Oğlum Asım Erdem. Gebe Okulu ile bir tanıdığım sayesinde tanıştım. Hamileliğimin 36. haftasında buraya geldim. Bu, devletin yürüttüğü çok güzel bir proje. Bunu geldiğimde daha iyi anladım. Gebe Okulu, sadece gebelik zamanı değil, öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere bir kadının hayatının yüzde 50’sini kapsayan bir dönemi oluşturuyor. Sadece teorik bilgi vermekle kalmıyor, insanları güzel bir şekilde geliştiriyorlar. Ben çok faydasını gördüm. Annelikten önce alınması gereken bir eğitim. Bu okulun reklamı çok az yapılıyor bence. Aslında daha çok duyurulabilse aileler burayı tercih edebilir. Gebelikten önce anne adayları hatta babalar bile buraya katılabilir” dedi.

Doğum Korkusunu Yenmek

Normal doğumdan korktuğu için Gebe Okulu’na katıldığını belirten 23 yaşındaki Nefise Acar, burada aldığı eğitimle sağlıklı bir doğum gerçekleştirdiğini paylaştı. Acar, “20 haftalık hamileyken Sağlık Ocağı’ndan edindiğim bilgiyle Gebe Okulu’na katıldım. Burada gebelik süreci hakkında geniş kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Normal doğumdan çok korkuyordum, fakat burada bana büyük bir cesaret verdiler. Doğum sonrasında da destek oldular. Nefes egzersizlerinden doğum sürecinin devamına kadar birçok konuda eğitim aldım. Emzirmenin doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını bile burada öğrendim. Bebeğim şu an 18 aylık ve hala emziriyorum. İlk zamanlarda yanımda olmasalardı bunu bu kadar sağlıklı sürdüremezdim. Gebe Okulu’nun çok faydasını gördüm ve tüm anne adaylarına burayı tercih etmelerini öneriyorum” dedi.