Anne, Alkolik Arkadaşıyla İlgili Şikayetçi Oldu

OLAYIN GELİŞİMİ

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, 2 yaşındaki A.K. isimli bebek, erkek arkadaşı S.D. tarafından darp edilerek hastanelik oldu. Anne S.B.D., alkolün etkisi altında olduğu iddia edilen erkek arkadaşından hem kendisine hem de çocuğuna yönelik darp eyleminde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay, Aşağımahalle’de meydana geldi. S.D., boşandığı eşinden olan 2 yaşındaki A.K.’yi döverek hastaneye kaldırılmasına sebep oldu. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla tutuklandı. S.D., suçlamaları reddederken, anne S.B.D. emniyetteki ifadesinde, kendisinin ve çocuğunun darp edildiğini belirterek komşulardan yardım talep etti.

DEVLETİN MÜDAHALESİ

Ankara’da tanıştığı S.D.’nin yanına taşındığını açıklayan S.B.D., alkollü vaziyetteki erkek arkadaşının kendilerine zarar verdiğini ifade ederek şikayetçi oldu. Ayrıca, yaşanan olayın ardından devlet, 2 yaşındaki bebeği darp sonucu koruma altına aldı. Denizli Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 30 Nisan 2025 tarihinde hastaneye başvuran annenin, oğlu ile birlikte şikayetçi olduğu ifade edildi.

“Şüpheli şahsın alkollü vaziyette kendisini ve 2 yaşındaki oğlunu darp ettiğini beyan ederek şikayetçi olmuştur. Şüpheli, yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.” denildi.