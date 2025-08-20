Anne Basın Açıklaması Yaptı. Kızının Adaleti İçin Mücadele Ediyor. Kızımın Ölmesine Bekliyor. Kesinlikle İntihar Değil. Her Şeyi Yapacağım Kızım İçin. Adem’in En Ağır Cezayı Almasını İstiyorum

KIZIMIN ADALETİ İÇİN BURADAYIM

Kayseri’de başından vurulan Yağmur Çoban’ın annesi Tuba Yağmur, kızının ölümüne neden olan sevgilisi Fehmi Demirkollu’nun yargılandığı davanın ilk duruşması sonrasında adliye önünde basın açıklaması yaptı. Tuba Yağmur’a bir grup kadın derneği de destek verdi. Kızı ve kendisinin fotoğraflarının olduğu, “Bir evladımı kaybettim. Bin evladım oldu. Yağmurum ilk değil son da olmayacak. Adalet yerini bulsun. Duyun sesimi ey Türkiye. Korkmuyoruz. Susmuyoruz. Biz hazırız adalet bizde” yazılı pankartın önünde konuşan anne Yağmur, “19 Ocak’ta öldürülen kızım Yağmur Çoban için buradayız. Kızımın adaleti için buradayım. Şahıs intihar ettiği iddiasıyla, bu şekilde kendini savunmaya çalışıyor. Kızımın adaleti için her türlü ben buradayım, yıkılmayacağım. Karşı taraf ne derse desin, ne yaparsa yapsın sonuna kadar yavrumun adaletini sağlayacağım ve bu davamdan da asla vazgeçmeyeceğim” dedi.

KIZIM TEHDİT ALTINDAYDI

Tuba Yağmur, kızının erkek arkadaşından ayrılmak istediğini de ifade etti. “‘Ayrılmak istiyor’ diye aşağı çağırıyor. Kızım her seferinde ayrılmak istedi ama karşı tarafın tehditleri, eve gelmeleri bitmedi. Kendi gelmediği zamanlarda kardeşini gönderiyordu sürekli. Asfalta adını yazmaları, kızımı takip etmeleri sürekli bir tehdit halindeydi. En son olarak 19 Ocak’ta gece saat 01.00 sularında evime gelip kızımı aşağı çağırıyor. Kızım o sırada aşağı indiğinde, onu alıyor. 45 dakika ortadan kayboluyorlar. Daha sonra kızımı evin önüne getiriyor. Kızımı ben aradım, eve gelmesini söyledim. Kızım ‘5 dakikaya geliyorum’ dedi. Tekrar aradığımda, ‘Anne Fehmi dediklerini duydu, ben Fehmi’yi zapt edemiyorum’ diye ağlayarak beni aradı. 5 dakika sonra telefon tekrar çaldı. O cani kızımı öldürmüş. Bir asfalt kenarına sanki bir hayvanmış gibi bırakıyor” ifadelerini kullandı.

Anne Tuba Yağmur, dosyadaki raporlara da dikkat çekti. “Otopsi, balistik raporlarda kendi elinde barut izleri, kan izleri bulundu. Direksiyonda, vites kolunda ve araçta kan izleri tespit edildi. Balistik raporlarda yüzde 90 suçlu olduğu kesinleşti fakat hâlâ inkar ediyor. Kızımı o gün öldürüyor ve beni çağırıyor. ‘Abla Yağmur’ diye aradığında, ben arabaya biniyorum. Hızla kızımın yanına gittiğimde, onu kanlar içinde yerde buldum. Hâlâ yaşıyordu. Ambulans 45 dakika sonra geldi. Ambulans daha erken gelmiş olsaydı, belki şu an benim kızım yaşıyor olabilirdi. Bu, onunla yüzleşme zamanı. Dava ne kadar sürer bilmiyorum ama bu mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. O caninin en ağır ceza alması için buradayım. Kesinlikle intihar vakası değildir. Kızım, canice Fehmi Demirkollu tarafından katledilmiştir” dedi.

KIZIM İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM

Tehdit edildiğini de savunan Tuba Yağmur, “Onların arkasının sağlam olduğunu söylüyorlar ama bu benim için önemli değil. Yukarıda Allah var. Kızım için her şeyi yapacağım. Mücadelemi asla bırakmayacağım. Bir kızım daha var ve onu korumak için her şeyi yapacağım. Ancak Yağmur’um için de şu an görüyorsunuz. 17 yaşındaydı. Lise son sınıf öğrencisiydi ve hayali bir dükkan açmaktı. Ama bunu çok gördüler. Sadece benim çocuğum ayrılmak istiyordu. Şizofren bir kişilik, sürekli tehditler, hakaretler, aşağılayıcı kelimeler. Bu şekilde benim çocuğum 3 yıl boyunca onunla mücadele etti. Son 1 yılda sürekli tehdit altındaydı” diye konuştu.