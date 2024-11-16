Anne Bebeğini Biberonla Zehirledi!

VAKA YETİŞKİN OLMAYAN BİR AİLE DRAMINI İÇERİYOR

Kırıkkale’de 23 yaşındaki Dilek Ç. ile sevgilisi Yılmaz E. arasında yaşanan bir boşanma süreci, trajik bir olaya yol açtı. Dilek Ç., Yılmaz E.’nin kendisine ve çocuklarına yeterince sahip çıkmadığını iddia ederek İstanbul’a akrabalarının yanına taşındı. 29 Eylül Salı günü Bağcılar’da bir parkta yaşanan olayda, Dilek Ç. bebeği Yunus Emre’nin biberonuna tiner koydu. İki yaşındaki çocuk, biberondaki kimyasalı içtikten sonra, anne ile birlikte Esenler’deki akrabalarının evine gitti.

ÇOCUĞUN HASTANE SÜRECİ

Yunus Emre’nin evde fenalaşması üzerine aile hastaneye götürüldü. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakımda yaklaşık iki ay kalan çocuk, maalesef dün hayatını kaybetti. Ebeveynlerin endişeleri, Yunus Emre’nin cenazesinin Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilmesiyle daha da arttı.

POLİS SÜREÇLERİ VE SONUÇLAR

Olayın ardından, Yunus Emre’nin kimyasal zehirlenme nedeniyle hastaneye sevk edilmesi sonucu polis, anne ve babayı gözaltına aldı. İfadeleri sırasında Dilek Ç.’nin çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini, babasının buna sahip çıkmadığı için bunalıma girdiği yönündeki açıklamaları dikkat çekti. Anne, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı, fakat baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.