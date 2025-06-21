Anne Burrell, Brooklyn’de Ölü Bulundu

ÜNLÜ ŞEF ANNE BURRELL’İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Food Network’te tanınan bir figür olan Anne Burrell, “Secrets of a Restaurant Chef” programı sunucusu ve “Worst Cooks in America” programının ortak sunucusu olarak biliniyor. Burrell, Brooklyn’deki evinde geçtiğimiz hafta trajik bir şekilde ölü bulundu. 55 yaşındaki şefin ölümü üzerine aşırı doz olma ihtimaline karşı soruşturma başlatıldı.

OLAY YERİNDE BULUNULMA DURUMU TESPİT EDİLDİ

New York Polis Departmanı tarafından hazırlanan rapora göre Burrell, duşta bilinçsiz ve tepkisiz halde bulundu. Etrafında yaklaşık 100 farklı hap tespit edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Burrell’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünlü şefin eşi Stuart Claxton ile birlikte yaşadığı evde gerçekleşen olayla ilgili olarak otopsi tamamlandı fakat ölüm sebebine dair kesin bulgular henüz kamuoyuna açıklanmadı.

CLAIXTON’IN AÇIKLAMALARI VE İLK MÜDAHALE

Claxton, eşini en son gece saat 01.00 civarında sağ gördüğünü, 6-7 saat sonra ise banyoda hareketsiz bulduğunu bildirdi. İlk müdahale esnasında kalp masajı uygulandığı ancak Burrell’in hayata döndürülemediği öğrenildi. Soruşturma devam ederken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair daha fazla bilgi bekleniyor.