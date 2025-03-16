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Anne Çocuğunu Darp Etti, Devlet Müdahale Etti

Isparta’da bir kadının çocuğunu darp ettiği anların cep telefonu kamerasına yansıması büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında soruşturma başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuğu anneden alarak devlet korumasına yerleştirdi. Olay, dün akşam saatlerinde Ayazmana Mahallesi’ndeki bir işletmede meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, bir süre Isparta’da yaşayan Kerime Ö., Burdur’a yerleştikten sonra Ayazmana’daki bir işletmede çocuğunu darp etti. Görüntülerde Kerime Ö.’nün çocuğunun nefesini keserek defalarca vurduğu net bir şekilde görülüyor. Çevredekiler, kadının daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığına dair iddialarda bulundu.

SORUŞTURMA VE DEVLET MÜDAHALESİ

Olayın ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’nün Çocuk Şube Müdürlüğü’ne şikayette bulunuldu. Vatandaşların tepkisinin ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler ve tanık ifadeleri doğrultusunda bir soruşturma başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de sürece dahil olarak, değerlendirme sonucunda çocuğun anneden alınarak devlet korumasına geçirildiği bilgisi alındı.

İFADELER VE İNCELEME

Soruşturma kapsamında Kerime Ö.’nün ifadesinin alınacağı, çocukların ise uzmanlar tarafından inceleneceği belirtildi. Olayla ilgili süreç devam ediyor.

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