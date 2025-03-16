Anne Çocuğunu Dövdü, Soruşturma Başlatıldı

ANNE-ÇOCUK İLİŞKİSİNE ZARAR VEREN EYLEM

Burdur’dan 6 ay önce Isparta’ya gelen K.Ö., oğluyla beraber Ayazmana’daki mesire alanına gitti. Burada bir çay bahçesinde oturan K.Ö., ağlayan oğlunu susturmakta zorlanınca ona şiddet uyguladı. Çocuğunu tokatlayıp ittiren K.Ö., burnunu sıktığı oğluna, “Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim. Kes sesini çarpacağım yoksa. Valla çarpacam sana” sözleriyle tehdit etti. Ardından oğlunu tokatlayarak, başını yumrukladı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ VE SORUŞTURMA

Cep telefonuyla kaydedilen o anların yakın zamanda sosyal medyada paylaşılması üzerine Burdur Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Bu olayın ardından çocuk, annesinden alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.