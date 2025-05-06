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Anne-Çocuk Bocce Müsabakaları Yoğun İlgiyle Tamamlandı

ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ KİŞİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Anneler Günü’ne özel Anne-Çocuk Bocce Müsabakaları, yoğun bir katılımla sona erdi. Bu etkinlikte anneler ve çocukları birlikte yarıştı, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sporun birleştirici gücünü deneyimledi.

SPORUN AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRDİĞİ VURGULANDI

Organizasyona katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, bu tür etkinliklerin aile bağlarını güçlendirdiğine dikkat çekti. “Bocce, herkesin rahatlıkla oynayabileceği bir spor dalı. Bugün burada hem spor yaptık hem de keyifli anlara tanıklık ettik” şeklinde konuştu. Kasapoğlu, etkinliğe katılan tüm annelere ve çocuklara teşekkür ederek, sporun aile yaşamına entegre edilmesinin önemini vurguladı.

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