Anne F.İ. Tutuklandı, 4 Şüpheli Serbest

OLAYIN AÇIKLAMASI

İzmir’in Bornova ilçesinde, doğumunu kendi imkanlarıyla gerçekleştiren 20 yaşındaki anne F.İ., bebeğini çatı katında terk ederek ölümüne sebep oldu. Olay, 6 Haziran tarihinde yaşandı. F.İ., nikahsız bir ilişkiden hamile kaldıktan sonra evinin banyosunda bir bebek dünyaya getirdi. Ailesinden gizlediği bebek, bezle sarıldıktan sonra çatı katına bırakıldı.

BEBEKİN BULUNMASI

Çatı katından gelen sesler üzerine çevredeki kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine giden polis ekipleri, çatı katında bulduğu bebek için hemen Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamadı.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILMALAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlattı. Anne F.İ. ile birlikte Ş.İ. (51), İ.E.Ş. (40), A.İ. (22) ve S.İ. (16) gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Anne F.İ. tutuklanırken, diğer dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.