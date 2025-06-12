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Anne F.İ. Tutuklandı, Diğerleri Serbest

İZMİR’DE GEBE ANNE BEBEĞİNİ ÇATI KATINA TERK ETTİ

İzmir’in Bornova ilçesinde, kendi imkanlarıyla dünyaya getirdiği bebeği çatı katında bırakıp ölümüne sebep olan F.İ. (20) tutuklandı. Olay, 6 Haziran günü Bornova’da yaşandı. F.İ., iddialara göre, evinin banyosunda, nikahsız bir ilişkiden hamile kalarak bir bebek doğurdu. Bebeğini ailesinden saklayan anne, çocuğu beze sararak çatı katında ölüme terk etti.

BEBEĞİN DURUMU AĞIRDI

Çatı katından gelen sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekipleri, bebekle karşılaştı. Bebek, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNE TUTUKLANDI, 4 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anne F.İ. dahil toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındaki F.İ. adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler olan Ş.İ. (51), İ.E.Ş. (40), A.İ. (22) ve S.İ. (16) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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