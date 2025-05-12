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Anne Fil, Yavrusunu Kaybetti

MALAYZYA’DA FİL YAVRUSU TRAJİK BİR KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Malezya’da meydana gelen trajik bir olay, hayvanların insanlar gibi derin sevgi ve yas duygusuna sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Yolun karşısına geçmek isteyen bir fil yavrusu, dikkatsiz bir kamyon sürücüsünün çarpmasıyla hayatını kaybediyor.

ANNE FİLİN YAS TUTUŞU SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Kazanın ardından olay yerine gelen anne fil, ölen yavrusunun başından tam beş saat boyunca ayrılmıyor. Bu duygusal anların görüntüleri sosyal medyada hızla yayılıyor ve binlerce kişinin yüreğine dokunuyor. Kullanıcılar, “Anne sevgisi her canlıda aynı” ve “Doğanın yasına saygı duyun” gibi ifadelerle duygularını dile getiriyor.

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