Anne Hastanede Yoğun Bakımda

VALİ ÇİFTÇİ’DEN AÇIKLAMALAR

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla katıldığı programın ardından Pasinler ilçesine bağlı kırsal Porsuk Mahallesi’nde meydana gelen göçükle ilgili açıklamalar yaptı. Vali Çiftçi, “Dün saat 21.00 sularında Pasinler’e bağlı Porsuk Mahallesi’nde tek katlı kerpiç bir evde çökme oldu. İlk belirlemelere göre 6 kişi göçük altında kaldı. 3 kişi kendi çabalarıyla göçüğün altından çıkmayı başardı. Diğer 3 kişiyi de jandarma ekiplerimiz çıkardı” dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vali Çiftçi, göçük altında kalan kişilere yapılan ilk müdahaleden sonra Pasinler Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı. Durumlarının kritik olması üzerine üç kişinin Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne nakledildiğini belirten Çiftçi, “Burada tüm müdahalelere rağmen 6 ve 11 yaşındaki 2 kız çocuğumuz maalesef rahmetli oldu. O yüzden bugün eğitim öğretim yılına hüzünlü başlıyoruz. Anneleri de şu anda hastanede yoğun bakımda entübe edilmiş durumda. Onun da durumu maalesef kritik” diye ekledi.

GÖÇÜN NEDENİ

Vali Çiftçi, göçüğün sebebine dair de bilgi verdi. “Yapı eski bir yapı, kerpiç bir ev. Son yağışların ardından evde çöküntü meydana geldi. Bizim ilk tespit ve bulgularımız yapının hem eski olmasından hem de yağışlardan dolayı dayanamayıp göçtüğü yönünde” ifadelerini kullandı.