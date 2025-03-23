Anne Kız Dolandırıcılık Operasyonunda Tutuklandı

EMNİYETTE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri operasyonla anne ve kızı hakkında dolandırıcılık iddialarını araştırdı. Şüphelilerin, kendilerine ait ilahi güçler sayesinde ruhsal sıkıntı çeken ve sağlık problemleri yaşayanlara şifa dağıttıklarını, özel hayat sorunlarını çözdüklerini ve melekler ile cinler aracılığıyla her şeyi bildiklerini öne sürdükleri belirlendi. Yazılı beyanlar ve MASAK raporları doğrultusunda, söz konusu dolandırıcılık işlemlerinin yaklaşık 300 milyon TL haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.

BÜYÜ İÇİN PARA TALEBİ

Yapılan araştırmada, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetleri sırasında “gerekli masraflar” adı altında mağdurlardan para talep ettikleri anlaşıldı. Ayrıca, mağdurlara karşı güven kazanmak amacıyla çevreden edindikleri bilgileri kullandıkları da tespit edildi. İddialara göre, şüphelilerden biri Almanya’dan Batman’a çağrılarak evlerinde misafir edildi ve “üzeri el yazısıyla yazılmış bir tişörtü 4 gün boyunca giymesinin sağlandığı” vaadiyle bu kişiden faydalandıkları belirlendi.

Ekipler, anne ve kızı ile birlikte hareket eden toplam 27 şüpheliye yönelik olarak “Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla Batman, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Mardin ve Adıyaman’da eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan adres aramalarında büyü yapmakta kullanılan not kağıtları, defterler ve kitaplar ele geçirildi. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, anne ve kızın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şüpheli savcılığın kararıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli adli kontrol altında bırakıldı.