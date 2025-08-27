Anne Kızı YKS Sonuçlarına Üzüldü

ÜZÜNTÜ DOLU ANLAR

Bir annenin ve kızının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına bakarken ortaya çıkan hüzün, kameralarla kaydedildi. Uzun süren bir hazırlık sürecinin ardından, beklenen sonuç ekranında “Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemediniz” yazısını gören öğrenci ve annesi, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Bu an, aylarca süren çabaların ve umutların boşa gitmesiyle gelen derin bir üzüntüyü gözler önüne serdi. Öğrencinin ve annesinin yüzlerinde belirgin bir hayal kırıklığı ifadesi vardı ve bu durum, sınav sonuçlarının yalnızca bireyler için değil, aileler için de ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.