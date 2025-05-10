Anne, “Kızım gelmeden Kutlamam” Dedi

DAĞA KAÇIRILAN EVLADINI BEKLEYEN ANNE

Evladı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nazlı Sancar, bu Anneler Günü’nü yine gözyaşıyla karşıladı. Van’da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, Diyarbakır’da başlatılan oturma eylemlerinin ardından HDP il binası önünde eylemlerini sürdürüyor. Nazlı Sancar, Diyarbakır’daki eylemlere katılmanın ardından 101 haftadır Van’da düzenli olarak eylemlere katılıyor.

KIZI İÇİN MÜCADELE VERİYOR

Ellerinin bağlanarak kaçırıldığı yaklaşık 13 yıl süresince 43 yaşındaki Sancar, kızı Şeyma için mücadele veriyor. Bu Anneler Günü’nü buruk geçiren anne, “Anneler Günü bizim için buruk geçiyor” diyerek duygularını ifade etti. Kızı ve diğer kaçırılan çocuklar için sürdüğü mücadele devam ediyor. “Bu yıl küçük kızım ‘Anne izin ver, Anneler Günü’nü kutlayalım’ dedi. Ama ben ‘Hayır’ dedim. Hangi gün ablan gelirse, o gün benim Anneler Günüm olacak” şeklinde konuştu.

KIZINA SESLENDİ, DEVLET GÜÇLERİNE TESLİM OLMASINI İSTEDİ

Nazlı Sancar, kızı Şeyma’ya seslenerek devlet güçlerine teslim olmasını istedi. Bu süreçte her daim onun arkasında olacağını vurguladı. Anne, yaşadığı kaybın ve acının sadece kendisini değil, diğer çocuklarını da etkilediğini belirtti. “Bu yüzden çocuklarıma bugünü kutlamalarına izin vermem” diyerek, acısını dile getirdi.