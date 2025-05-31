Anne, Kızını Boğarak Öldürdü

GAZİANTEP’TE KADIN CINAYETİ

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde, 3 çocuk annesi olan bir kadının boğularak öldürüldüğü iddiasıyla annesi tutuklandı. Hürriyet Mahallesinde yaşayan 25 yaşındaki Asiye B., dün evinde ölü halde bulundu. Bu durum üzerine, Asiye B.’nin annesi Tülay S., babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S. ile S.S. gözaltına alındı.

İFADESİNDE KATİLLİĞİ İTİRAF ETTİ

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle birlikte, anne Tülay S. ifadesinde kızını aile içi bir kavga sonrası boğarak öldürdüğünü kabul etti. Tülay S. tutuklanırken, diğer aile üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY GÜVENLİK GÜÇLERİNE İHBAR EDİLDİ

Hürriyet Mahallesinde yaşayan 3 çocuk annesi Asiye B., evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, genç kadının boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi.