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Anne Oğlunun Mezarında Hayatını Kaybetti

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Olay, dünden itibaren saat 18.00 civarında Nusaybin Yenişehir Mahallesi’ndeki Moris Mezarlığı’nda gerçekleşiyor.

FENALAŞMA VE YARDIM ÇAĞRISI

Azime Yıldız, oğlunun mezarını ziyaret ettiği esnada aniden fenalaşıp yere düşüyor. Çevrede bulunan kişilerin durumu bildirmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendiriliyor.

HAYAT KAYBI VE CENAZE İŞLEMLERİ

Ekiplerin yaptığı kontroller sonucunda Yıldız’ın hayatını kaybettiği tespit ediliyor. İlk incelemelerde kalp krizi geçirdiği ifade edilen Yıldız’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için morga kaldırılıyor. Olayla ilgili bir soruşturma süreci başlatılıyor.

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