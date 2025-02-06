Anne: PKK Tarafından Kaçırılan Oğlumu Bekliyorum

AİLELERİN BİR ARAYA GELMESİ

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını ifade eden aileler, 96’ncı hafta etkinliğinde Menekşe Sokak’ta toplandı. Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, DEM Parti il binasına kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüş esnasında polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Aileler, seslerinin duyulmasını engellemek amacıyla DEM Parti’de çalınan yüksek sesli müziği protesto etti ve “Kahrolsun PKK”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

EVLATLARINI İSTİYORLAR

Eyleme katılan Saliha Mert, oğlu Yetiş’in 2015 yılında, henüz 23 yaşında kaçırıldığını ve o günden bu yana ondan haber alamadığını belirtti. “PKK, 2016’da oğlumun ölüm haberini gönderdi ama ben öldüğüne inanmıyorum. Evladımı istiyorum. Evlatlarımızı almadan bu kapıdan ayrılmayacağız. PKK’dan evlatlarımızı istiyoruz. Yetiş, oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan gel teslim ol. Seni çok özledim. Sana hasret kalmışım, nerede olursan ol, çık gel. Hani sen onları sevmiyordun. Sen ölmedin, sen yaşıyorsun. Gel seni bekliyoruz” diyerek duygularını dile getirdi.