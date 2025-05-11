Anne Saliha Arıkan’dan Öneri: “Doğruluktan Ayrılma”

ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Anneler Günü dolayısıyla annesi Saliha Arıkan’ı ziyaret etti. Saliha Arıkan’ın elini öpen Mahmut Arıkan, bu özel anları sosyal medya hesabında paylaştı.

ANNE DUASININ ÖNEMİ

Mahmut Arıkan, paylaşımında; “Bir insanın en büyük serveti; aldığı anne duasıdır. Sevgi, şefkat ve merhametle bizi gözünden dahi sakınan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Adalet bekleyen, mağdur edilen ve Gazze’de soykırıma maruz kalan tüm annelerin; daha huzurlu, müreffeh ve adil bir dünyada yaşamasını temenni ediyorum” sözlerine yer verdi.

ANNEDEN TAVSİYELER

Oğluna tavsiyelerde bulunan anne Saliha Arıkan; “Oğlum işin gücün rast gelsin inşallah. Bundan sonra sana tavsiyem harama elini uzatma, doğruluktan ayrılma. Rabbim yolunu, gönlünü açık etsin, kolaylıklar versin” diye konuştu.