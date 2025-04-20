Anne Serbest Bırakıldı, Olay Sürüyor

ANNE SERBEST BIRAKILDI

Eskişehir’de bir sokak düğününde sigara içerken görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan 3 yaşındaki bir erkek çocuğun annesi S.B., savcılıkla gerçekleştirdiği sorgunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Yapılan ifadenin ardından anne S.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunun yanı sıra, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 3 yaşındaki çocuğun ailesinin incelemeye alınmasına karar verdi. Çocuğun devlet korumasına alınıp alınmayacağı, inceleme raporunun ardından netlik kazanacak.

ÇOCUĞUN BABASINDAN AÇIKLAMA

Diğer yandan, 3 yaşındaki çocuğun babası Özcan B., kendilerinin sigara kullanmadıklarını belirtti. Çocuğunun düğünde neden sigara ile görüntülendiği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını dile getiren Özcan B., “Benim yaşım itibarıyla ne alkol ne de sigara kullandım. Düğün sırasında misafirlerin alkol tüketimi vardı, ben de onlarla birlikteydim. Eşim, gelini izlerken çocuğumuz sigarayı nereden aldı bilmiyorum. Olayın buraya nasıl geldiğini anlayamadık. Biz aile içinde sigara kullanan insanlar değiliz. Polis memurlarına ‘Nikotin testi yapabilirsiniz, ben sigara kullanmıyorum’ dedim. Çocuğumuza sigarayı biz vermedik. Üç tane çocuğum var, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım. Bu çocuk daha 4 yaşında, aklı ermiyor, boş bulunup eline almış. Kalabalıkta dikkatsizliğimizden kaynaklanan bir durum. Eşim ifade veriyor, çocuğumuzun bu durumdan dolayı psikolojisi bozuldu” dedi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.