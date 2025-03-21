Anne, Şizofren Oğlu Tarafından Bıçaklandı

OĞULANIN ŞİZOFRENİ HASTALIĞI VE ÇİZGİYİ AŞAN EYLEMİ

Kocaeli’de, şizofren hastası olduğunu iddia eden oğlu tarafından 12 yerinden bıçaklanan annenin durumuyla ilgili gelişmeler devam ediyor. Annesi F.Ç., “Oğlumun yaptığı eylem dışında Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Daha önce evlat olarak bana karşı herhangi bir kusur işlememiştir. Oğlumdan şikayetçi değilim” dedi. Olayın sanığı S.Ç. ise “İçimdeki sesler beni bu eyleme yöneltti. Suç işleme kastım yoktur” diyerek savunma yaptı. Mahkeme heyeti, sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

OLAYIN GELİŞİMİ VE ACİL YARDIM

Olay, 4 Nisan 2023’te Kartepe’de meydana geldi. 41 yaşındaki S.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla annesi F.Ç.’yi bıçakladı. 61 yaşındaki kadın, böbreğinden, sırtından ve göğsünden olmak üzere 12 kez bıçaklandıktan sonra kanlar içinde kaldı. Bir süre sonra olay yerinden ayrılan S.Ç.’nin, eve gelen F.Ç.’nin kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. F.Ç., yoğun bakıma alınırken, S.Ç. gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.

DAVADA SANIK VE MÜŞTEKİ SÖYLEMLERİ

Davada, “Hayati tehlikeye arz edecek şekilde üstsoya karşı kasten yaralama” suçuyla açılan dava Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık S.Ç., avukatı ve müşteki anne F.Ç. katıldı. S.Ç., “İçimdeki sesler beni bu eyleme yöneltti. Suç işleme kastım yoktur” diyerek önceki savunmalarını tekrarladı.

Müşteki F.Ç., “Oğlumun yaptığı eylem dışında Allah herkese böyle evlat nasip etsin.” diye konuşarak, şikayetçi olmadığını belirtti. Ayrıca, daha önce S.Ç.’nin kendisine veya başka kardeşlerine karşı kötü bir eylemi olmadığını ifade etti.

OĞULUNUN ANISINA YANIT VERİŞİ

S.Ç., olay günü uyandığı sırada yaşadığı sıkıntıları anlatarak, “Olay tarihinde 05.00 civarında uyandım. Mutfakta çorba vardı ama kepçe bulamadım. Daha sonra vücudumdaki sinirlerimi bozan bir acı hissettim. İçimdeki ses bana ‘Onu öldür bu acı bitecek’ diyerek seslendi” dedi. Oğul, kardeşlerinin evden gitmesini bekleyip mutfaktan bıçak aldığını ve annesine vurmaya başladığını da dile getirdi.

F.Ç., olayın detaylarını aktarırken, başlangıçta oğlunun kendisine bıçakla vurduğunu ve “Benden ne istiyorsunuz?” diye sürekli söylenmesine maruz kaldığını belirtti. F.Ç., “Oğluma şizofreni başlangıcı teşhisi konulmuştur” dedi.

Olayın tüm koşulları ve sonuçlarıyla ilgili süreç devam ediyor.