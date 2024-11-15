“Anne Tinerle Bebek Öldürdü”

OLAYIN GELİŞİMİ

26 Eylül Perşembe günü, Esenler’de yaşanan olayda, Kırıkkale’de yaşayan Dilek Ç. (23), sevgilisi Y.E. ile olan ilişkisinden bir çocuk sahibi oldu. Ancak Y.E., hem Dilek Ç. hem de bebek için gerekli ilgiyi göstermedi. Bu durum üzerine Dilek Ç., İstanbul’a akrabalarının yanına geldi.

BEBEKTE YAŞANAN TRAJEDİ

Olay günü, Bağcılar’da bir parkta bulunurken Dilek Ç., bebeğinin biberonuna tiner koydu. İki yaşındaki Emre Ç., biberondaki tineri içti. Daha sonra anne ve bebek, Esenler’deki akrabalarının evine döndü. Ancak bebek evde fenalaşınca, Fatih’te bir hastaneye sevk edildi. Emre Ç., hastanede 2 ay boyunca yoğun bakımda kaldı ve dün hayatını kaybetti.