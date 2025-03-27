Anne Vaşak ve Yavru Bayburt’ta Görüntülendi

VAŞAKLAR BAYBURT’TA GÖRÜNTÜLENDİ

Kedigiller familyasına ait bir tür olan vaşaklar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği listesinde yer alıyor ve sessizliğiyle ormanların hayaleti olarak biliniyor. Bu sevimli canlılar, adeta Bayburt’u mesken tutmuş durumda. Daha önce şehrin farklı noktalarında tek başına görülen vaşaklar, bu kez karla kaplı arazide anne ve yavrusu ile cep telefonu kameralarına yansıdı.

VAŞAKLARIN GÖRÜNLÜĞÜ ARTIYOR

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşaklar, son zamanlarda Bayburt’un çeşitli bölgelerinde sıkça görülmeye başlandı. Özellikle Kurbanpınar, Kitre ve Kırkpınar köylerinde vatandaşlar tarafından gözlemlenmiş olan bu nadir tür, şimdi de Bayburt merkez ve ona bağlı Çorak köyünde görüntülendi. Genellikle tek başlarına karla kaplı arazilerde dolaşan vaşaklara, bu sefer yavrusu eşlik etti.

TACETTİN ERYILMAZ’IN GÖRÜNTÜSÜ

Çorak köyünde bulunan Tacettin Eryılmaz, yolda seyir halindeyken vaşakları gördü. Hemen aracından inip cep telefonuyla anne ve yavru vaşağı kayda aldı. 25 kilometre uzaklıktaki bu köyden şehir merkezine indikleri tahmin edilen vaşaklar, Bayburt merkezde de Eren Akburak isimli bir vatandaş tarafından görüntülendi. Akburak, “Biri yavru, biri anne” diyerek kayda aldığı vaşakları uzaktan izlemeyi tercih etti. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, anne ve yavru vaşağın karla kaplı arazide neşeyle koşuşturduğu ve ardından uzaklaşarak gözden kaybolduğu görülüyor.