Anne Ve Baba Velayetten Mağdur Olanlar

YANGINDA KAYBEDİLEN KARDESLER TÜRKİYE’Yİ YARALADI

İzmir Selçuk’ta anneleri tarafından kapısı kilitlenen evlerinde çıkan yangında 5 kardeşin hayatını kaybetmesi, Türkiye genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Bu trajik olay sonrası kamuoyunda, devletin bu durumlarda ne gibi tedbirler alması gerektiği sorusu gündeme geldi. Hürriyet, hukuki açıdan bu konuyu alan uzmanlarına sordu.

KÖTÜ EBEVEYNDEN VELAYET NASIL ALINIR?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör, “Türk Medeni Kanunu’nun 348. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmesi halinde, yani ‘Anne babanın deneyimsizliği, hastalığı veya çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması’ durumunda aile hâkimi tarafından velayetin kaldırılmasına karar verilebilir. Bu durumda mahkemece, çocuklara bir vasi atanır. Böylece çocuklar devlet korumasına da alınmış olur. Sadece Bakanlık değil çocuğun menfaatinin tehlikede olduğunu öğrenen herkes de ilgili mahkemeye başvurarak bu yönde bir karar verilmesini talep edebilir. Bu konuda yetkili mahkeme en yakın aile mahkemesi, yoksa asliye hukuk mahkemesidir.” açıklamasında bulundu.