Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’da Alipaaşa Mahallesi Varış Sokak üzerinde yer alan bir apartmanda meydana gelen olayda anne ve babası ile birlikte yaşayan Ali Eren Arslankılıç, tespit edilemeyen bir nedenden ötürü anne ve babası ile tartıştı.

Tartışma sırasında emekli subay olan babası Ali Arslankılıç’a ait silahı ateşleyen Ali Eren Arslankılıç babası Ali Arslankılıç ile annesi Nurhan Arslankılıç’ı silahla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihar teşebbüsünde bulunan Eren Arslankılıç silah sesini duyan komşularının haber vermesi ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve babasını öldüren Eren Arslankılıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından anne Nurhan Arslankılıç ile baba Ali Arslankılıç’ın cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.