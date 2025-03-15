Anne ve Çocuklar Karbonmonoksit Zehirlenmesi Kurbanı

SURİYE UYRUKLU AİLEDE KORKUNÇ İHTİMAL

Suriye uyruklu M.A. isimli anne ve çocukları D.A. ile M.A.’dan haber alamayan yakınları, durumu merak ederek ailelerinin evine gitti. Aile yakınları eve girdiklerinde anne ve iki çocuğunu hareketsiz bir şekilde buldu.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GİTTİ

Hızla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, M.A. ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit etti. Hayatını kaybeden M.A., D.A. ve M.A. isimli aile üyeleri, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatan polis, yaşanan olaya dair soruşturma yürütüyor.