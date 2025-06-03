Anne Ve Çocukları Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

TRAJEDİ GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kahramanmaraş’ta, trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık personeli bir anne ve iki çocuğu yan yana toprağa verildi. Kaza, önceki gün gece saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde, Bahattin Nakipoğlu Caddesi üzerindeki Asri Mezarlık kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, Ahmet Kestanlıoğlu’nun kullandığı 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

KAZADA ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından otomobilde bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler, diğer araçta yer alan sağlık personeli Gülseren Kestanlıoğlu ve iki çocuğu Eylü ve Atlas Mete yaşamlarını yitirdi. Aynı araçta yer alan sağlık personeli Ahmet Kestanlıoğlu ve annesi Naile Kestanlıoğlu ise yaralandı. Gaziantep Şehir Hastanesi’nde düzenlenen törenin ardından, paramedik anne ve iki çocuğunun cenazeleri Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı’na getirildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Burada gözyaşları arasında cenaze namazı kılındı. Anne ve çocukları yan yana defnedilirken, yakınları dayanmakta güçlük çekti. Cenazeye sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı, ortaya duygu dolu anlar çıktı.