Anne Ve Kızı Cenazeleri Toprağa Verildi

CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Osmaniye’de sulama kanalında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Cennet Üstün ve kızı Özlem Üstün’ün cenazeleri, büyük bir üzüntüyle toprağa verildi. Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak’taki evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen Özlem, elektrik akımına kapıldı. Ona yardım etmeye çalışan annesi Cennet Üstün de aynı akıma maruz kalarak hayatını kaybetti.

HELALLİK ALINDI VE CENAZE NAMAZI KILINDI

Toprakkale Devlet Hastanesi morgundan yakınlarına teslim edilen anne kızın cenazeleri, Kışla Mahallesi’ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından, aynı mahalledeki Kışla mezarlığında kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi. Cenaze törenine baba Fikri Üstün, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI VE GÖZALTILAR

Olayla ilgili olarak 9 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, uzman ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan araştırmada, olay yerindeki bir doğalgaz firmasının gerçekleştirdiği kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının hasar gördüğü ve bunun sonucunda kaçak elektrik akımının oluştuğu değerlendirildi. Bu gelişmeler neticesinde doğalgaz firmasının 9 çalışanı gözaltına alındı.