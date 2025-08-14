Anne Ve Oğlu Atık Yağa Düştü

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Çorum’da anne ve oğlu, temizlik sırasında bir kaza yaşadı. Yapılan incelemelerde olayın nasıl gerçekleştiği netleşti. Hacer Kepçe, iş yerlerinde temizlik yaparken oğlu Recep Kürşat Kepçe, annesine yardımcı olmaya çalıştı. Ancak, bu esnada dengelerini kaybeden Recep Kürşat, atık yağ tankına düştü.

KAZA SONRASI ARAŞTIRMA

Olayın meydana geldiği noktada yürütülen araştırmalar, kazanın detaylarını ortaya koydu. Hacer Kepçe’nin temizlik çalışmaları sırasında oğlunun düşüşü, ani bir dikkatsizlik ve dengenin kaybedilmesiyle gerçekleşti. Bu üzücü olay, iş yerlerinde güvenliğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.