“Anne Ve Oğlu Kaza Nedeniyle Hayatını Kaybetti”

KAZA DETAYLARI

Kaza, 30 Ekim tarihinde Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi’nde meydana geldi. Mizgin Aktarlı, oğlu Muhammed’i okuldan aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken, Bağlar Belediyesi’ne ait 07 AAC 841 plakalı çöp kamyonu, Kenan Çiçek yönetiminde, anne ve oğluna çarptı. Çarpmanın ardından hem anne hem de oğlu, kamyonun altında sürüklendi. Olayı gören çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Çevredeki vatandaşlar, Muhammed’i kendi araçlarıyla hastaneye götürmesine rağmen, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mizgin Aktarlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanede tedaviye alınan Muhammed Aktarlı da ne yazık ki hayatını kaybetti. Anne ve oğulun cenazeleri, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Mezarlığı’na defnedildi.

Olay sonrası gözaltına alınan çöp kamyonu şoförü Kenan Çiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemede tutuklandı. Bu üzücü olay, toplumsal güvenliğin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.