Anne ve Oğlunun Cinayet Davası Sonuçlandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, komşuları olan baba ve kızını öldüren, aileden 2 kişiyi de yaralayan anne ve oğlu hakkında mahkeme kararı alındı. Anne toplamda 38 yıl 9 ay, oğlu ise 46 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Olay, 15 Ağustos 2021 tarihinde Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hakan Y. ve annesi Tülay Y., aynı binada komşu olan Avcı ailesi ile aralarında yaşanan tartışmalar neticesinde bir sorun yaşadı. Olay günü, Ahmet Avcı, abisi Mustafa, eşi Fatma ve kızları Ebru Avcı ile komşuları Tülay Y. ve oğlu Hakan Y. arasında bir tartışma başladı. Bu tartışma kavgaya dönüştü ve Avcı ailesinin tüm üyeleri anne ve oğlu tarafından bıçaklandı. Baba Ahmet ve kızı Tülay Avcı olayda hayatını kaybederken, yaralanan anne ve oğlu ise tedavi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianameye göre, maktul Ebru Avcı’nın 12, Ahmet Avcı’nın 5 yerinden bıçaklandığı, Fatma ve Mustafa Avcı’nın ise göğüslerinde ve vücutlarının farklı bölgelerinde birden fazla yaralandığı kaydedildi.

DAVA SÜRECİ VE CEZALAR

Davanın 13’üncü celsesi Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Hakan Y., suçu tahrik altında işlediğini ve pişman olduğunu belirterek tahliye talep etti. Tülay Y. de benzer şekilde tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Hakan Y.’ye baba ve kızı Avcı’ya karşı haksız tahrik altında yapılan kasten öldürme suçundan toplam 30 yıl, ayrıca Fatma, Mustafa Avcı ve Kürşat Barış Ayar’a karşı haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Tülay Y. ise 2 kişiyi haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 25 yıl, Fatma, Mustafa Avcı ve Kürşat Barış Ayar’a yönelik haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fatma Avcı’nın Hakan Y. ve Tülay Y.’ye karşı basit yaralama suçundan toplam 1 yıl 10 ay 14 gün, Mustafa Avcı’nın ise Hakan Y. ile ilgili kasten basit yaralama suçundan 100 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

MÜVEKKİLLERİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Duruşma sonrası, maktul ailenin avukatı, “Bu cezaların fiille orantılı olmadığı ve eksik olduğu düşüncesindeyiz. Özellikle maktullere yönelik eylemlerde uygulanan haksız tahrik durumunun gerçekçi olmadığını düşünüyoruz. Öldürmeye teşebbüs suçları yönünde de indirimlerin fazla olduğuna inanıyoruz. İstinaf yoluna başvuracağız” diyerek görüşlerini açıkladı.