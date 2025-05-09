Anneler Günü İçin Seminer Düzenlendi

ETKİNLİĞİN KONUSU

Yeşilay Düzce Şubesi, Anneler Günü vesilesiyle “Annenin Toplumdaki Yeri ve Bağımlılık” başlıklı bir seminer düzenliyor.

İŞBİRLİĞİ VE GERÇEKLEŞTİRME YERİ

Bu etkinlik, Yeşilay ve Kaynaşlı Belediyesi işbirliğiyle Kaynaşlı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Seminarde Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin sosyal hizmet uzmanı Gülbeyaz Çınar, Yeşilay’ın faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi veriyor. Ayrıca, uzman vaiz Betül Aydın, “Annenin Toplumdaki Yeri ve Bağımlılık” konulu bir sunum gerçekleştiriyor.