Anneler Günü Kutlaması Zorlaştı

ANNELER GÜNÜ’NDE HEDEFE ULAŞMAK ZORLAŞIYOR

Tuba KARA / Kamera: Vedat BAYRAKTAR (İSTANBUL) – Anneler Günü’nü kutlamak isteyen birçok kişi, gün geçtikçe artan hayat pahalılığı yüzünden istedikleri hediyeye ulaşamıyor. Ekonomik şartlar, hediye tercihlerinde de etkili oluyor. İstanbul’da ANKA mikrofonuna konuşan bir yurttaş, “Herkesin Anneler Günü’nü kutlarız. Anne adaylarının da ebediyete intikal etmiş olan annelerin de Anneler Günü’nü kutlarız. Tabii bu tek bir günle sınırlı bir şey değil ama bir anı gibi böyle. Herkesin Anneler Günü kutlu olsun” şeklinde duygularını ifade ediyor.

HEDEFE ULAŞMAK ZORLAŞIYOR

Sena Özel, annesi için hediye seçmenin zorluklarına değinerek, “Daha hediye almadım ama istediği bir ip var, onu alacağım akşam. Böyle yuvarlak yuvarlak, birleştiğinde bir modeli oluyormuş. Çiçek almayı düşünüyorum ama fiyatlar biraz fazla. Saksıda almak istiyorum ama onun fiyatı çok daha fazla. Normal gülü 800 liraya yakın fiyata aldık” diyor. Gizem Çınar, internet üzerinden annesine hediye yolladığını belirtirken, vefat eden annesini anarak duygulanan Esra Aydın, “Bir tane oğlum var. Hiç unutmaz hediye almayı. Hediye almak değil de anılmak, sayılmak iyi hissettiriyor. Hele annesini kaybetmiş olursa insan daha farklı olur” sözlerine yer veriyor.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE DÜŞÜK BÜTÇELİ HEDEFLER

Annelik duygusunu paylaşan bir başka yurttaş da, “Anne olmak güzel bir şey. Çocuklarım öptüler, kokladılar, çiçek aldılar, ayakkabı aldılar” diye ifade ediyor. Salih Kocaman, “Çiçek aldım, kutlamaya gidiyorum. Daha önceden hediyesini almıştım. Kendisi ev hanımı olduğu için güzel bir tencere seti aldım. Hediye ettim, çok mutlu oldu” şeklinde sözlerini tamamlıyor. Anneler Günü hediyeleri seçiminde ekonomik durumun belirleyici olduğu görülüyor.