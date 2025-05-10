Anneler Günü’nde Darülaceze ziyareti

BAŞKAN CANDAROĞLU ANNELER GÜNÜ’NDE DARÜLACEZE’Yİ ZİYARET ETTİ

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Anneler Günü vesilesiyle annesi ile birlikte Darülaceze’yi ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, Darülaceze sakinlerinin ellerini tek tek öperek onlara çiçekler sundu ve anılarını dinledi.

ANNELERİN TOPLUMDAKİ YERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Candaroğlu, “Annelerimiz; bu toplumun temel direği, geçmişle gelecek arasındaki en güçlü bağdır” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, “Annelerimiz; şefkatin, merhametin ve fedakarlığın en güzel tanımıdır. Bizim kültürümüzde cennet, annelerin ayakları altındadır. Bugün burada bulunmak, onların ellerine dokunmak, dualarına ortak olmak, bizim için en kıymetli anlardan biri oldu. Her biri bir ömür adanmışlıkla yoğrulmuş bu güzel insanların duası bizim yolumuzu aydınlatıyor” diye ekledi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA YIL BOYU YANLARINDAYIZ

Ziyaret esnasında hatıra fotoğrafları da çekildi. Arnavutköy Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yalnızca özel günlerde değil, yılın her gününde yaşlı bireylerin yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Candaroğlu, “Bugün değil, her gün onların yanındayız” mesajını verdi.