Anneler, Toplumun En Kıymetli Yapı Taşlarıdır

ANNELER, TOPLUMUN TEMEL TAŞLARI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında annelerin, toplumun temeli olan en değerli yapı taşları olduğunu vurguluyor. Vali Hacıbektaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesinin aile kurumunun güçlendirilmesine olan önemi gözler önüne serdiğini belirtmekte. Ailenin merkezinde yer alan anneler, sevgi, merhamet ve fedakarlıklarıyla bireylerin yanı sıra toplumun en değerli unsurları arasında yer alıyor.

ANNE SEVGİSİ, HAYATIN ANLAMIDIR

“Anne sevgisi, hayatın her anına anlam katan, bireyin karakterini şekillendiren ve toplumsal yapının ruhunu besleyen eşsiz bir değerdir” diyor Vali Hacıbektaşoğlu. Anneler, sadece evlat yetiştirmekle kalmaz, aynı zamanda bir milletin geleceğini şekillendiriyor, değerlerini yaşatıyor ve kuşaklar arasında manevi bir köprü kuruyor. Vali, annelerin sabrı, şefkati ve özverisinin aileden başlayarak topluma yayılan huzurun temeli olduğunu belirtiyor.

KÜLTÜREL MİRASIN TAŞIYICILARI

“Kültürümüzün taşıyıcısı olan annelerimiz, gelenek ve göreneklerimizi yeni nesillere aktararak toplumsal hafızamızı canlı tutmaktadır” diyen Vali Hacıbektaşoğlu, annelerin kimi zaman öğretmen, kimi zaman rehber ve kimi zaman da sarsılmaz bir sığınak olarak hayatın her alanında en ön safta yer aldığını ifade ediyor. Vali Hacıbektaşoğlu, mesajının sonunda başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyor ve şehit anneleri ile gazilerin annelerine özel bir selam gönderiyor. “Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temenni ediyorum” şeklinde ifadelerle mesajını tamamlıyor.