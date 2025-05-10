Annelere Anlamlı Ziyaret Gerçekleşti

ANLAMLI ZİYARET

Anneler Günü dolayısıyla Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit ailelerine özel bir ziyaret düzenledi. Şehit kamu görevlisi Mehendis Üstündağ’ın eşi Nezahat Üstündağ ve kahraman şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş’in annesi Rahime Güneş, evlerinde ziyaret edilerek bu anlamlı günde kendilerine minnet ve şükranları iletildi.

DUYGUSAL ANLAR

Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yaptığı açıklamada “Evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet eden şehit annelerimizin ve eşlerinin nezdinde tüm şehit yakınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyoruz. Onların vakur duruşu, milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. Bizler her zaman yanlarındayız, bu emanetleri asla yalnız bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

ŞEHİT AİLELERİNİN TEŞEKKÜRÜ

Şehit aileleri, bu anlamlı ziyaret nedeniyle büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Devletin kendilerini unutmamasından dolayı da teşekkürlerini ilettiler.