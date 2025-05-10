Haberler

Annelere Anlamlı Ziyaret Gerçekleşti

ANLAMLI ZİYARET

Anneler Günü dolayısıyla Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit ailelerine özel bir ziyaret düzenledi. Şehit kamu görevlisi Mehendis Üstündağ’ın eşi Nezahat Üstündağ ve kahraman şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş’in annesi Rahime Güneş, evlerinde ziyaret edilerek bu anlamlı günde kendilerine minnet ve şükranları iletildi.

DUYGUSAL ANLAR

Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yaptığı açıklamada “Evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet eden şehit annelerimizin ve eşlerinin nezdinde tüm şehit yakınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyoruz. Onların vakur duruşu, milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. Bizler her zaman yanlarındayız, bu emanetleri asla yalnız bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

ŞEHİT AİLELERİNİN TEŞEKKÜRÜ

Şehit aileleri, bu anlamlı ziyaret nedeniyle büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Devletin kendilerini unutmamasından dolayı da teşekkürlerini ilettiler.

ÖNEMLİ

Haberler

Gençlik Meclisi’nde Uraloğlu Rüzgârı Esiyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ağırladı. Bakan, Türkiye'nin ulaşım projelerini ve gençlerin bu süreçteki rollerini vurguladı.
Haberler

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Hizmet Sunuyor

Trabzon'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerel projelerin önemine vurgu yaparak hafif raylı sistem ve demir yolu projelerindeki gelişmeleri anlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.