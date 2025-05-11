Annelere şükranlarımızı sunduk. Anneler Günü kutlu olsun!

ANNELER GÜNÜ KUTLAMALARI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin üyeleri, Anneler Günü’nü sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, annelerin karşılıksız sevginin, sabrın ve merhametin timsali olduğunu vurgulayarak, “Varlıklarıyla güç bulduğumuz, dualarıyla ayakta durduğumuz annelerimiz, hakkaniyet ve merhametin özünü en derin haliyle yaşatırlar. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın mensupları olarak, onları istikbalimizin ve toplumsal birliğimizin en önemli mimarları olarak görüyoruz” dedi. Tunç, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü tebrik ederken, ‘ahirete irtihal eden’ anneleri de rahmetle andı.

ŞEHİT VE GAZİ ANNELERİNE ÖZEL VURGU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Şehit ve gazi annelerimizin ellerinden minnetle öpüyor, çocukları için engelleri aşan engelli annelerimize sımsıkı sarılıyor, koruyucu annelerimizin ve tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” diye belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin bu özel gününü kutlayarak, “Başta rahmetli annem olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm annelere Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum” dedi.

ANNELERE SEVGİYLE DOLU MESAJLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, “Dünyamızı şefkatiyle, sevgisiyle güzelleştiren annelerimiz. İyi ki varsınız. Anneler Günü’nüz kutlu olsun” mesajı verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, annelere olan hayranlığını ifade ederek, “Bir ömrün yükünü sessizce taşıyan, bir gülümsemesiyle acıları unutturan, dua ederken önce evlatlarını düşünen yüce gönüllü annelerimiz. Şefkatinizle, sevginizle, merhametinizle” dedi.

FEDAKAR ANNELERE TEŞEKKÜR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, annelerin hayatın yükünü en çok taşıyan ve aileyi bir arada tutan önemli bir rol oynadığını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Yaşamımızın her anında bizlere gösterdikleri sabır ve şefkat için ilk öğretmenimiz olan annelerimize minnettarız. Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin bu güzel gününü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da “Cennet annelerin ayakları altındadır. Yeryüzünde şefkati yaşatan, çocuk kalbine dokunan tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” mesajını paylaştı.