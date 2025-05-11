Anneleri Unutmayalım, Sevgiyle Kutlayalım

VALİ BALKU’DAN ANNE VE ANNELERE ÖVGÜ

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Balcı, annelerin “şefkati, merhameti ve fedakarlığın sembolü” olduğunu ifade etti. Annelerin “sabır, hoşgörü ve sevgi dolu yürekleriyle toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynadıklarını” belirten Balcı, her zaman “karşılıksız seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren” annelerin gününü kutladı.

ANNE BİLİNCİNİN ÖNEMİ

Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü topluma öğreten annelerin, ülkemizde “mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük güç” olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti: “Sevgili Peygamberimiz, ‘Cennet, annelerin ayaklarının altındadır’ diyerek, anneliğin ne kadar kutsal olduğunu ifade etmiştir. Türlü fedakarlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek, tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hürmet edilse azdır.”

ŞEHİT ANNELERİNE ÖZEL VURGUSU

Karşılıksız ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın, en masum ve temiz duyguların timsali “eli öpülesi annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor”, başta “en değerli varlıkları olan evlatlarını vatanımızın bekası için adayan şehit anneleri” olmak üzere tüm annelere “sevgi ve saygılarımı sunduğunu”, ahirete irtihal eden tüm annelerini “rahmetle ve minnetle” andığını dile getirdi.