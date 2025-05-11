Annelik, Milletlerin Hayati Misyonudur

ANNELİK MİSYONUNUN ÖNEMİ

Gelecek Partisi’nden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Anneler Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, “Annelik ne yalnızca biyolojik bir hal ne yalnızca aile sorumluluğudur, annelik milletleri kuşatan hayati bir misyondur” diye belirtti. Açıklamasında, anneliğin toplumun yapısındaki önemli rolüne değinerek, “Her büyük değişim bir annenin iradesiyle başlar. Evladına yön veren her anne, aslında bir ülkenin yönünü belirler. Bugün ahlaki değerlerden sosyal bütünlüğe kadar toplumda neyi ayakta tutabiliyorsak, bunun ilk kaynağı annelerdir” dedi.

ANNELERİN ÇAĞRISI VE HAKLARI

Milletvekili Ün, annelik sorumluluğunun toplumsal yapının ahlaki ve vicdani temelini oluşturduğunu vurguladı. Annenin emeğinin yeterince görünür kılınmadığı ve yükünün hafifletilmediği bir sistemin sürdürülebilir olmadığını ifade eden Ün, “Annelerin haklarını teslim etmeyen, yaşamını kolaylaştırmayan, yükünü paylaşmayan bir sistem sürdürülebilir değildir. Doğum izni yetersizse, kreş yoksa kadın güvencesiz çalışıyorsa, ev kadınlığı çocuk bakımı değersiz görülüyorsa biz o toplumda gelecekten bahsedemeyiz” diye konuştu.

GELECEK PARTİSİ’NDEN KADINLARA DESTEK

Gelecek Partisi olarak, kadınların ve annelerin yaşamını kolaylaştıran, haklarını güvence altına alan bir sosyal devlet anlayışını benimsediklerini belirten Ün, “Evladını vatan uğruna toprağa veren tüm annelerin önünde derin bir saygıyla eğiliyorum. Onların vakarı, bu milletin onurudur” ifadelerini kullandı. Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, sağlık, güven ve huzur dolu bir yaşam temennisinde bulundu. “Anneler için verdiğimiz adalet ve vicdan mücadelesi, bizim nesillere bırakacağımız en sağlam mirastır” şeklinde sonlandırdı.