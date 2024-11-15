“Annem Ankara: 90’ların Gerçekçi İzlemesi” Annem Ankara, 20 Kasım’da Yayında

DİZİ 20 KASIM’DA BAŞLIYOR

Kanal D’nin iddialı yapımlarından biri olan “Annem Ankara”, 20 Kasım Çarşamba günü izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin ilk tanıtım filmi, babalık sorumluluklarını pek bilmeyen Hasan (Mehmet Günsür) ile üç erkek çocuğuna umutla bakan Zuhal’in yaşantısından bir kesit sunuyor. Duygusal fragman, 90’lı yılların Ankara’sını tüm gerçekleriyle ekranlara getiriyor. Annem Ankara fragmanı, “Bir kadın, dört adam. Annemin hikayesi bu.” sözleriyle başlıyor.

aile içindeki mücadeleler

Tanıtım filminde, evine haciz gelen ve kaygısız hareket eden Hasan ile çocuklarına bakmak için genç yaşında emekli olan Zuhal’in aileyi koruma çabasının etkileyici sahneleri ekrana geliyor. Fragmanda yer alan “Utanç bize kimden miras kalmıştı annemden mi yoksa babamdan mı? Faili babamdı ama silah yine annemin elinde kalmıştı.” ifadeleri dikkat çekiyor. Bu sözler, ailenin ortanca çocuğu Başar’ın bakış açısıyla izleyiciye yansıtılıyor. Hikayenin anlatıcısı Başar’a sesiyle ünlü oyuncu Okan Yalabık hayat veriyor.

90’lı YILLARA YOLCULUK

Atatürk Heykeli’nin yer aldığı Ulus Meydanı, Halk Ekmek büfesi ve izleyicileri 90’lı yıllara götüren kıyafetler ile aksesuarlar fragmanın öne çıkan unsurları arasında. Tanıtım filmi, “Denizi, boğazı yoktu ama benim annem Ankara’ydı.” sözleriyle sona eriyor.

USTA İMZALARIYLA DOLU KADRO

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenlik koltuğunda deneyimli yönetmen Faruk Teber yer alıyor. BKM imzalı yapımın başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür bulunuyor. Ayrıca “Annem Ankara”nın kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler gibi isimler de yer alıyor.

YAYIN GÜNÜ VE SAATİ

Gerçek bir yaşam hikayesini ekranlara taşıyacak olan Annem Ankara, 20 Kasım Çarşamba günü saat 20:00’de Kanal D’de başlayacak.