“Annem Ankara: Dizi İçin Geri Sayım”

YENİ DİZİ “ANNEM ANKARA” İÇİN GÖZLER AÇILIYOR

KANAL D’nin oldukça heyecanla beklenen yeni dizisi “Annem Ankara” için geri sayım hızla devam ediyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün başrollerini paylaştığı dizi, 20 Kasım Çarşamba günü ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Dizinin ilk tanıtım videosu da yakın zamanda yayınlandı.

ÇARPICI TANITIM FİLMİNDE AİLE DRAMI

“Annem Ankara”nın fragmanı, “Bir kadın, dört adam. Annemin hikâyesi bu” sözleriyle başlıyor. Tanıtımda, evine haciz gelen ve fütursuzca hareket eden Hasan (Mehmet Günsür) ile genç yaşında emekli olmuş bir anne olan Zuhal’in (Bergüzar Korel) aileyi kurtarma çabası etkileyici bir şekilde sergileniyor. İzleyicilere 90’lı yılların Ankara’sını tüm gerçekçi yönleriyle sunan fragman, dikkat çekici görseller ve duygusal bir hikâye ile karşımıza çıkıyor.

HİKAYENİN ANLATIMINDA OKAN YALABIK İMZASI

Dizinin fragmanında, “Utanç bize kimden miras kalmıştı annemden mi yoksa babamdan mı? Faili babamdı ama silah yine annemin elinde kalmıştı” cümleleri öne çıkıyor. Bu cümleler, ailenin ortanca çocuğu Başar’ın bakış açısıyla dile getiriliyor. Başar’a sesiyle ünlü oyuncu Okan Yalabık hayat veriyor. Atatürk Heykeli’nin yer aldığı Ulus Meydanı, Halk Ekmek büfesi ve 90’lı yıllara ait kostüm ve aksesuarların dikkat çektiği tanıtım filmi, “Denizi, boğazı yoktu ama benim annem Ankara’ydı.” sözleriyle sona eriyor.