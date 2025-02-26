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Annem Ankara Dizisinde Gerilim Zirvede

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ÇARŞAMBA AKŞAMLARININ REKORTMEN DİZİSİ

Çarşamba akşamları ekranlarda fırtına gibi esen Annem Ankara, Kanal D izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yeni bölüm yine gerilim dolu sahnelerle dolu olurken, dizide izleyicileri şoke eden gelişmeler yaşanıyor. Dizi kadrosunda ise Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, Güler Ökten, Sinem Uslu ve Muharrem Türkseven yer alıyor.

YÜKSELEN TANSİYON VE ŞOKE EDEN GELİŞMELER

Annem Ankara dizisinde her hafta dikkat çeken sahnelerle ön planda kalmaya devam ediyor. Dizinin tansiyonu yükselirken, kadroya sonradan dahil olan Rıza karakteri tutuklanarak cezaevine giriyor. Bu gelişme, izleyicileri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor.

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